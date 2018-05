Terry Gilliam, ictus per il regista ex Monty Python

Un ictus - non grave - ha colpito a Londra Terry Gilliam che adesso dovrà rinunciare definitivamente a presenziare a Cannes . Il regista britannico ex Monty Python avrebbe dovuto chiudere il festival con il suo film " L'uomo che uccise Don Chisciotte ", su cui però pende la decisione del tribunale di Parigi. Il produttore del film, Paulo Branco , vorrebbe farlo vietare dopo una lunga disputa finanziaria.

Branco afferma di detenere i diritti sulla pellicola. Se il regista sembra, stando alle notizie che giungono frammentarie, fuori pericolo, il suo film - una pellicola che sembra "maledetta" e che Gilliam tentava di girare da 20 anni - è più che mai in alto mare. I medici sono molto scettici su una ripresa veloce, o tale da consentire al regista di essere a Cannes fra 10 giorni. Branco e la sua società Alfama Films hanno chiesto alla giustizia di vietare la proiezione, prevista per sabato 19 maggio.

Quanto alla direzione del festival, la posizione è stata subito chiara e si è schierato al fianco del regista: "Il Festival di Cannes ha come missione di scegliere le opere su criteri puramente artistici e una selezione deve essere fatta innanzitutto d'accordo con il regista del film - hanno fatto sapere Pierre Lescure e Thierry Fremaux, presidente e delegato generale - così abbiamo fatto. Eravamo al corrente dei possibili ricorsi e dei rischi che correvamo, in una situazione già incontrata in passato". Il Festival ha accusato Branco di "intimidazioni e affermazioni diffamatorie che sono ridicole e grottesche". Cannes "rispetterà la decisione del giudice", ma "rimane al fianco dei registi, nella fattispecie di Terry Gilliam".