Teatro Manzoni, più stagioni in una per aprirsi al pubblico

I cartelloni sono quelli ormai consolidati del Manzoni: la prosa, il cabaret (con gli spettacoli di ridere alla grande e il format del Manzoni Derby cabaret), Manzoni cultura, Manzoni Family e Manzoni extra. Ai quali si aggiunge il tradizionale appuntamento musicale con "Aperitivo in concerto", la cui stagione sarà presentata nelle prossime settimane. Il tutto avendo sempre un occhio di riguardo verso il tradizonale pubblico degli abbonati, ma anche con un tentativo di aprire il teatro a nuove generazioni e a chi il Manzoni non lo ha mai frequentato.



LA PROSA - Sono otto spettacoli, con un bilanciamento tra autori italiani e internazionali, pièce classiche e contemporanee. Dopo "La grande guerra di Mario", si passerà a una commedia inglese che ha avuto una fortunata versione cinematografica, "Calendar Girls". Quindi toccherà a "Sogni e bisogni, incubi e risvegli" di Vincenzo Salemme traghettare dal 2015 al 2016, che si aprirà con "L'uomo, la bestia e la virtù" di Luigi Pirandello. Vittoria Puccini e Vinicio Marchioni saranno protagonisti di un classico di Tennessee Williams come "La gatta sul tetto che scotta", mentre sarà la volta delle risate con "Mi piaci perché sei così", con la coppia Vanessa Incontrada-Gabriele Pignotta. Prima assoluta insieme in teatro per Massimo Dapporto e Tullio Solenghi, protagonisti di "Quei due - Il sottoscala". E chiusura di stagione con "Il metodo", commedia tagliente di Jordi Galceran, con Giorgio Pasotti, Fiorella Rubino, Gigio Alberti e Antonello Fassari.



IL CABARET - Si conferma per il terzo anno la formula inedita di "Manzoni Derby cabaret", con il talent della comicità condotto da Maurizio Colombi e Luisa Corna che, accoppiato alla cena con degustazione di vini, terrà compagnia al pubblico per otto domeniche, dalle 19.30 alle 22. E poi ci sono i sei spettacoli della rassegna "Ridere alla grande": protagonisti saranno Angelo Pintus, Gabriele Cirilli, Giuseppe Giacobazzi, il gruppo Batta-Manera-Parassole-Pepe-Petrozzi, Baz e Paolo Migone.



MANZONI CULTURA - Dopo il successo dello scorso anno, tornano gli incontri curati da Edoardo Sylos Labini con personaggi della cultura e dello spettacolo italiano. Saranno otto i protagonisti: si parte con Giancarlo Giannini, per proseguire con Alessandro Sallusti, Luciana Savignano, Giusy Versace, Luca Ward e Philippe Daverio.



MANZONI FAMILY - Particolarmente ricca la proposta per i più piccoli. Una serie di spettacoli articolata tra musical, fiabe interattive (curate da La Casa delle Storie) e laboratorio di teatro. Tra i titoli in cartellone "Aladin", "Alice nel paese delle meraviglie", "Biancaneve", "La sirenetta", "Hansel e Gretel" e "I tre porcellini". Un'occasione importante per avviare al teatro le nuove generazioni facendo capire loro che il teatro può essere divertimento e gioia.



MANZONI EXTRA - Infine gli spettacoli che per loro caratteristiche non rientrano nelle categorie sopracitate. Si va dal "Festival della magia" condotto da Raul Cremona, al "Libro di Morgan dal vivo", tra parole, immagini e performance live, alla danza, con il "Tango de mi Buenos Aires" e il "Don Chisciotte" della compagnia di Liliana Così e Marinel Stefanescu.



Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02.763.69.01

Fax 02.760.054.71

www.teatromanzoni.it