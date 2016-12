7 agosto 2016 11:34 Supereroi Marvel, oltre 4 miliardi di dollari al botteghino I personaggi dei fumetti dominano i botteghini americani, lasciando dietro "Star Wars" e "Harry Potter"

Tempo di bilanci per il cinema americano. La classifica delle maggiori saghe cinematografiche di successo negli Usa ha incoronato i supereroi dell'universo Marvel che restano saldi al primo posto con oltre 4 miliardi di dollari incassati. Secondo posto per i capitoli di "Star Wars" (fermo a 2,8 miliardi), mentre sull'ultimo gradino del podio troviamo il maghetto inglese "Harry Potter", che ha conquistato in totale 2,3 miliardi.

Quarto posto invece per "Batman" (2,2 miliardi al botteghino); seguito a ruota dall'agente 007 James Bond, che capitolo dopo capitolo è arrivato a quota 2,1 miliardi. Alla sesta posizione della top-ten l'atmosfera si fa fantasy con "Il signore degli anelli" e "Hobbit" a quota 1,84 miliardi.



Il settimo e l'ottavo posto sono di nuovo in mano ai supereroi: gli "X-Men" a quota 1,8 miliardi e la saga di "Spider-Man" a 1,5 miliardi. Chiudono la classifica gli episodi di "The Hunger Games" (1,45 miliardi) e i capitoli con protagonista il simpatico e burbero "Shrek" (1,41 miliardi).

Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi 1 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi Marvel (oltre 4 miliardi) 2 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi 3 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi Star Wars (2,8 miliardi) 4 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi 5 di 20 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi Harry Potter (2,3 miliardi) 6 di 20 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi 7 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi Batman (2,2 miliardi) 8 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi 9 di 20 Italy Photo Press Italy Photo Press Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi James Bond (2,1 miliardi) 10 di 20 Ap/Lapresse Ap/Lapresse Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi 11 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi Il signore degli anelli e Hobbit (1,84 miliardi) 12 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi 13 di 20 Da video Da video Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi X-Men (1,8 miliardi) 14 di 20 Da video Da video Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi 15 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi Spider-Man (1,5 miliardi) 16 di 20 Tgcom24 Tgcom24 Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi 17 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi The Hunger Games (1,45 miliardi) 18 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi 19 di 20 Olycom Olycom Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi Shrek (1,4 miliardi) 20 di 20 Olycom Olycom Dagli eroi Marvel a Shrek, ecco i campioni di incassi leggi dopo slideshow ingrandisci