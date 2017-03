Steven Spielberg, Tom Hanks, Meryl Streep: trio stellare al cinema

Un trio da urlo che sembra già in odore di Oscar. Parliamo di quello formato da Steven Spielberg , Tom Hanks e Meryl Streep , che lavoreranno insieme per portare al cinema "The Post". Il film sarà incentrato sui fatti del 1971 quando il Washington Post pubblicò i controversi Pentagon Papers, documenti top secret sul ruolo degli Usa nella guerra del Vietnam. Hanks vestirà i panni del giornalista Ben Bradlee, la Streep quelli dell’editrice Katharine Graham.

Tom Hanks è reduce da "Sully" di Clint Eastwood, mentre la Streep ha ricevuto, per "Florence", la sua ventesima nomination agli Oscar. Steven Spielberg è al momento impegnato nella post produzione di "Ready Player One", e sta lavorando a "The Kidnapping of Edgardo Mortara" interpretato da Mark Rylance e Oscar Isaac.