Modà debuttano al cinema con un docu-film dagli esordi fino allo Stadio San Siro

08:05 - "Modà - Come in un film - Un sogno che diventerà realtà" è un film concerto che nasce dall'intuizione del leader della band, Kekko Silvestre che ha firmato soggetto e sceneggiatura insieme al regista Gaetano Morbioli. Si entra così nei segreti e nelle motivazioni che hanno guidato Kekko dal buio di una sala prove ai mille riflettori accesi degli stadi. Appuntamento l'11 e il 12 novembre nelle sale italiane alle ore 20.

"Per raggiungere un sogno bisogna inseguirlo, bisogna proteggerlo, bisogna avere la forza di perseverare e di combattere, bisogna avere fede e stima di se stessi… Ma per raggiungere un sogno spesso bisogna fidarsi di alcuni segnali, e a volte dare peso e senso ai sogni stessi", ha spiegato Kekko presentando il progetto.



"Modà - Come in un film - Un sogno che diventerà realtà", prodotto da Ultrasuoni e F&P Group, è distribuito in contemporanea via satellite nelle sale italiane da Nexo Digital in collaborazione con RTL 102.5, RDS, Radio Italia e MYmovies.it.