Harrison Ford, 75 anni nel segno di Hollywood

A lanciarlo fu George Lucas nel 1973 con "American Graffiti" e fu lo stesso regista a consacrarlo nell'olimpo di Hollywood qualche anno più tardi grazie al ruolo di Ian Solo in "Star Wars". Corteggiatissimo dal cinema, prese parte a film diventati cult come "Apocalypse Now" e "Blade Runner". Nel 1981, con frusta e cappello, diede vita ad un altro personaggio immortale: Indiana Jones, che ha interpretato in quattro film (il quinto capitolo è atteso per il 2018). Una carriera tutta in ascesa, tanto che nel 2001 è stato inserito nel Guinness dei primati tra gli attori che guadagnano di più.



Anche sul fronte della vita privata le soddisfazioni non mancano. E' infatti padre di ben cinque figli: i primi due (Benjamin e Willard) avuti dalla prima moglie Mary Marquadt, altri due (Malcolm e Georgia) sono dalla seconda consorte Melissa Mathison e l'ultimo (Liam) lo ha adottato con la terza moglie Calista Flockhart, impalmata nel 2010.