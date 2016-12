La famiglia Grimaldi contro il film su Grace Kelly

foto Olycom Correlati KIDMAN COME GRACE KELLY 16:28 - Il principe Alberto II di Monaco e le sue sorelle, le principesse Caroline e Stephanie, in un comunicato si scagliano contro il film "Grace of Monaco" di Dahan con Ranieri III di Monaco. "Non è assolutamente un biopic - scrive la famiglia Grimaldi - ma una pagina riscritta e inutilmente resa glamour, contiene gravi inesattezze storiche e una serie di scene di pura finzione" - Il principee le sue sorelle, le principesse Caroline e Stephanie, in un comunicato si scagliano contro il film "" di Dahan con Nicole Kidman sulla vita di Grace Kelly , attrice e moglie del principe. "Non è assolutamente un biopic - scrive la famiglia Grimaldi - ma una pagina riscritta e inutilmente resa glamour, contiene gravi inesattezze storiche e una serie di scene di pura finzione"

Le riprese del film sono cominciate lo scorso settembre tra Mentone, Monaco e Parigi. "Grace of Monaco" - che si focalizza sugli anni in cui Grace lascia la propria carriera di attrice per sposare il principe Ranieri - è atteso nelle sale nel 2014.



I tre figli della principessa Grace, precisano di non "essere stati assolutamente associati a questo progetto che ha la pretesa di essere dedicato ai loro genitori".



La famiglia Grimaldi osserva inoltre che "non sono state prese in considerazione le numerose domande fatte alla produzione per apportare dei cambiamenti" alla sceneggiatura.