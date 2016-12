Nicole Kidman è la nuova Grace Kelly

foto Olycom Correlati ELEGANTE SUL SET 09:06 - Da icona di Hollywood e musa di Alfred Hitchcock a principessa del Principato di Monaco. La vita di Grace Kelly ha fatto sognare migliaia di persone fino al tragico epilogo a 52 anni quando ha sbandato con la sua Rover in un tornante. A far rivivere il mito di Grace c'è Nicole Kidman in un film girato da Olivier Dahan. L'attrice si trova sul set di Ventimiglia. - Da icona di Hollywood e musa dia principessa del Principato di Monaco. La vita diha fatto sognare migliaia di persone fino al tragico epilogo a 52 anni quando ha sbandato con la sua Rover in un tornante. A far rivivere il mito di Grace c'èin un film girato da Olivier Dahan. L'attrice si trova sul set di Ventimiglia.

Il film, che l'attrice ha girato anche a Mentone in Francia, racconta la storia dei mesi in cui Grace Kelly rinuncia al ruolo di diva per diventare principessa. Il "Daily mail" rivela che, tra i protagonisti del film, costato 30 milioni di dollari, ci saranno anche Tim Roth, Parker Posey, e Milo Anthony Ventimiglia. L'arrivo nelle sale è prevista per il 2014.