Venezia 71, Luisa Ranieri madrina della Mostra del cinema

11:30 - E' Luisa Ranieri ad inaugurare la Mostra del Cinema di Venezia 71. L'attrice torna a dieci anni dal film "Eros" di Michelangelo Antonioni presentato nel 2004 e ultima opera del grande regista. Il primo film in concorso è "Birdman" di Alejandro Gonzales Inarritu con Michael Keaton, Edward Norton ed Emma Stone. Tra gli spettatori il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini.

In sala al Palazzo del Cinema oltre i rappresentanti della politica, tanta gente del cinema e, ovviamente, le giurie e al completo dal direttore Alexandre Desplat a Carlo Verdone. Dopo la proiezione del film "Birdman" la cena ufficiale sulla spiaggia dell'Excelsior, padroni di casa il presidente della Biennale Paolo Baratta e il direttore Alberto Barbera.



Le star del red carpet - Presenti le "giovani leve" Adam Driver ed Emma Stone. Tra i divi 'classici' attesa per Al Pacino, Catherine Deneuve con la figlia Chiara Mastroianni Charlotte Gainsbourg, Michael Keaton e Edward Norton Attesi anche Ethan Hawke, Viggo Mortensen, Frances McDormand, Owen Wilson e James Franco.



Farà discutere "La Trattativa" - Questa edizione del Festival si annuncia comunque nel segno degli autori e di qualche sicura polemica. Il film più temuto dallo stesso direttore artistico è "La Trattativa" di Sabina Guzzanti che racconta, tra fiction e spezzoni di repertorio, quella trattativa Stato-mafia che, almeno secondo l'autrice, è un filo interrotto di mala-politica fino ad oggi.



Attesa per "Pierpaolo Pasolini" di Ferrara - Tra i film più attesi "Pierpaolo Pasolini", diretto da Abel Ferrara. Al volto scavato di Willem DaFoe l'onore di interpretare il grande poeta e regista. Da non perdere poi a Venice Days- Giornate degli autori, Kim Ki-duk, regista coreano di culto e il suo nuovo film cruento e spietato "One on One". Il regista già vincitore a Venezia di un Leone d'oro e di uno d'argento, racconta una storia intorno all'omicidio di una giovane studentessa di nome Oh Min-ju, avvenuto il 9 maggio, giorno in cui viene rapita, violentata ed infine brutalmente assassinata.



Tre film italiani in concorso contro 17 concorrenti internazionali - Sono ben tre i film italiani che dovranno sfidare i 17 film internazionali. Si parte il 29 agosto con "Anime Nere" di Francesco Munzi, una lettura della 'Ndrangheta fin dentro le sue radici arcaiche. Ci sarà poi il 31 agosto Saverio Costanzo con "Hungry Hearts" con Adam Driver e Alba Rohrwacher. Di scena la lotta quasi horror di questa coppia per l'educazione alimentare del proprio figlio. Arriva poi la poesia di Leopardi con Mario Martone e "Il giovane favoloso" che passa il primo settembre. Nel cast Elio Germano (nel più sofferto dei Leopardi), Michele Riondino e Isabella Ragonese.



Anche Iris presente a Venezia 71 - La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia domina la programmazione di Iris fino al 7 settembre in prima, seconda serata e day-time. Dai primi minuti di "Perez" con Luca Zingaretti e Marco D’Amore in anteprima assoluta il primo settembre alle ore 21 ad interviste, commenti, maratone e red carpet. Appuntamento quotidiano con "Note di Cinema a Venezia", a cura di Anna Praderio dal 28 agosto al 7 settembre. Alle ore 17 la rubrica prevede interviste con tutte le star del Lido. ll 10 settembre, sempre alle 17, un ampio speciale darà conto del meglio di quanto avvenuto nel corso del Festival.