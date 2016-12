Ryan Guzman: "Il finale è davvero tutto da guardare"

10:47 - "Amo il personaggio di Sean, c'è molto di me. Siamo entrambi molto motivati, molto attaccati alla famiglia. Interpretarlo ancora una volta, è stato davvero un onore". Ryan Guzman si racconta a Tgcom24 in un'intervista esclusiva dove traspare tutto l'entusiasmo di vestire i panni del ballerino Sean Asa nell'ultimo capitolo del dance film "Step Up All In", in uscita nelle sale il 20 agosto.

Nel quinto capitolo della saga lo street dancer Sean Asa, interpretato da Ryan Guzman, si trasferisce a Hollywood per inseguire i suoi sogni di fama e fortuna ma incontra tantissime difficoltà. Decide allora di formare una nuova crew di ballerini insieme alla bella e testarda Andie West (Briana Evigan) e al talentuoso Muso (Adam Sevani). Insieme a questi nuovi ballerini riesce ad arrivare alle fasi finali di un reality tv nella scintillante Las Vegas, arrivando ad un passo dal raggiungere il suo sogno: ballare.



"Al film "Step Up Revolution" (il quarto capitolo della saga, ndr) devo molto - ha raccontato l'attore visibilmente emozionato - ero un attore inesperto e grazie a quell'esperienza sono maturato molto. In questa pellicola, invece, ho lasciato più spazio al personaggio di Sean, l'ho lasciato emergere... La mia scena preferita del film? Il finale. Me ne sono accorto quando l'ho visto sul grande schermo: la musica, l'atmosfera... E' davvero tutto da guardare".



Nel cast, due talenti italiani, l'ex ballerina di Amici e presentatrice della scorsa edizione di Colorado, Lorella Boccia, la prima italiana scelta per ballare in un film della saga Step Up e il rapper italiano Guè Pequeno. L’artista presterà la sua voce a Jasper, leader della crew dei Grim Knights, i più agguerriti rivali alla competizione di Las Vegas degli Elementricks, crew formata da Guzman.