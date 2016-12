23 giugno 2014 Lorella Boccia: "Da Colorado al set di Hollywood, che fifa!" La ballerina nata ad "Amici" nel 2013 pronta per il grande debutto in "Step Up All In" nelle sale dal 20 agosto Tweet google 0 Invia ad un amico

09:18 - Lorella Boccia è stata finalista di "Amici 12" e presentatrice dell'ultima edizione di "Colorado" ed è la prima italiana ad essere stata scelta per ballare in uno dei film della serie "Step Up". Il quinto capitolo "Step Up All In" uscirà nelle sale il 20 agosto. "C'è stata un po' di fifa, - spiega Lorella in una clip esclusiva a Tgcom24 - non sapevo cosa poteva accadere". Poi piano piano si è sciolta ed ha conquistato regista e corpo di ballo.

"Non sapevo come rapportarmi a ragazzi, ballerini, professionisti e coreografi. - spiega Lorella - Ma è stato difficile solo l'approccio, subito dopo, quando ho iniziato a lavorare con loro e sono entrata nel mood è stato bellissimo. La danza mi ha resa famosa ma la mia vita non è cambiata: la danza c'era prima, c'è adesso e ci sarà per sempre".



"Passare da uno show importante come Colorado ad un film internazionale è una soddisfazione immensa. - conclude - Per me è un susseguirsi di emozioni, un arricchirsi sempre di più. Confrontarsi con ballerini internazionali è stato terribile (ride, ndr). No, scherzo è stato bellissimo. Potersi confrontare con ballerini così bravi, così professionisti è stato qualcosa in più per me per crescere, un'opportunità maggiore".



Questo ultimo film riunisce molti degli attori che sono stati già protagonisti degli episodi precedenti a partire da Ryan Guzman ("Step Up 4 Revolution 3D"), Briana Evigan ("Step Up 2 – La strada per il successo") e Adam G. Sevani nel ruolo di Muso, il personaggio più amato dai fan e non a caso l'unico alla sua quarta performance nella saga. Dopo aver lottato per farsi strada a Hollywood per oltre un anno la crew di Sean (Ryan Guzman) si scioglie e molti tornano a Miami. Non volendo rinunciare al suo sogno Sean rimane invece a Los Angeles. Quando sente parlare di un imminente gara di ballo a Las Vegas, che potrebbe essere l’occasione di una vita, Sean si unisce a Muso (Adam G. Sevani) e Andie (Briana Evigan) per assemblare una nuova crew ricontattando i personaggi più amati della serie Step Up tra cui i gemelli Santiago, Jenny Kido e Madd Chadd (aka Robot guy), più alcuni volti nuovi.