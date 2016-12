16 gennaio 2014 Oscar, "La grande bellezza" si gioca tutto: è nella cinquina finale Sono state annunciate a Los Angeles le nomination per l'86.ma edizione degli Oscar. Il film di Paolo Sorrentino candidato come miglior film straniero. "American Hustle", "Gravity" e "12 anni schiavo" hanno fatto incetta di candidature Tweet google 0 Invia ad un amico

18:42 - Annunciate le nomination per l'86.ma edizione degli Oscar che saranno assegnati il 2 marzo. "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino è entrato nella cinquina che si giocherà la statuetta per il Miglior Film Straniero e se la vedrà con "The Hunt" (Danimarca), "Omar" (Palestina), "The Missing Picture" (Cambogia) e "The Broken Circle Breakdown" (Belgio)."American Hustle" (10), "Gravity" (10) e "12 anni schiavo" (9) hanno fatto incetta di candidature.

Per quanto, dopo la vittoria ai Golden Globe, la candidatura fosse nell'aria, la soddisfazione è grande. L'ultima candidatura italiana come Miglior Film Straniero risaliva al 2006, con "La bestia nel cuore" di Cristina Comencini. Mentre per trovare l'ultima statuetta vinta bisogna andare indietro fino al 1999, con "La vita è bella", che ebbe anche il premio come migliore attore Roberto Benigni e a Nicola Piovani per la colonna sonora.



Dunque come Miglior Film sono candidati: "12 anni schiavo", "American Hustle", "Gravity", "Captain Phillips", "The Wolf of Wall Street", "Philomena", "Nebraska, "Her" e "Dallas Buyers Club". Per la categoria Miglior Attore Protagonista in lizza ci sono: Matthew McConaughey ("Dallas Buyers Club"), Bruce Dern ("Nebraska"), Chiwetel Ejiofor ("12 anni schiavo"), Leonardo DiCaprio ("The Wolf of Wall Street") e Christian Bale ("American Hustle"). Come Miglior Attrice Protagonista sono candidate: Cate Blanchett ("Blue Jasmine), Sandra Bullock ("Gravity), Judi Dench ("Philomena), Meryl Streep ("August: Osage County) e Amy Adams ("American Hustle).



Invece nella categoria Miglior Attore Non Protagonista ecco che ci sono: Jared Leto ("Dallas Buyers Club"), Barkhad Abdi ("Captain Phillips"), Bradley Cooper ("American Hustle"), Jonah Hill ("The Wolf of Wall Street") e Michael Fassbender ("12 anni schiavo"). Miglior Attrice Non Protagonista: Lupita Nyong'o ("12 anni schiavo"), Jennifer Lawrence ("American Hustle"), June Squibb ("Nebraska"), Julia Roberts ("August: Osage County") e Sally Hawkins ("Blue Jasmine").



Per Miglior Regista ci sono: Alfonso Cuaron ("Gravity"), David O. Russell ("American Hustle"), Steve McQueen ("12 anni schiavo"), Alexander Payne ("Nebraska") e Martin Scorsese ("The Wolf of Wall Street").



SORRENTINO: "SONO FRASTORNATO MA FELICE" - Il regista de "La Grande Bellezza", Paolo Sorrentino, intercettato dall'agenzia Ansa commenta così il responso dell'Academy per la nomination come Miglior Film Straniero: "Sono frastornato, non ho ancora ben capito cosa stia accadendo, ma ne sono felice. Ci speravo, ci contavo, ma qui non si può mai dare niente di scontato. Questo risultato è merito di tutti".



PIER SILVIO BERLUSCONI: "UN SEGNALE DI FIDUCIA NELL'ITALIA" - Il vicepresidente di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, commenta con soddisfazione la nomination per il film di Sorrentino. "Lo splendido risultato de 'La grande bellezza', film di Paolo Sorrentino prodotto da Mediaset-Medusa, è il riconoscimento internazionale di un talento e di un impegno tutti italiani" dice. "Talento, nel raccontare una storia decisamente locale, Roma e la romanità, che è riuscita a rappresentare valori universali. E di questo ringraziamo Sorrentino e tutto il meraviglioso cast. Impegno e capacità imprenditoriale di un Gruppo, Mediaset, che investe con determinazione nella produzione audiovisiva, sia televisiva sia cinematografica. L'apprezzamento mondiale de 'La grande bellezza', la vittoria ai Golden Globe e la nomination agli Oscar, sono un segnale di fiducia per il Paese e un orgoglio per le capacità ideative e realizzative di noi italiani".