Golden Globe, trionfa "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino

12:51 - "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino ha vinto il Golden Globe come miglior film straniero. Ha battuto il francese "La vita di Adele", il danese "Il sospetto", l'altro film d'oltrecortina firmato Asghar Farhadi "Il passato" e il film d'animazione di Hayao Miyazaki "Si alza il vento". Il premio, assegnato da una giuria di giornalisti, spesso è stato un indicatore importante in vista degli Oscar le cui nomination sono previste il 16 gennaio.

Era dal 1989 (con "Nuovo Cinema Paradiso" di Giuseppe Tornatore) che l'Italia non vinceva un Golden Globe, ma "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino ha rotto l'incantesimo. Il film italiano sta facendosi dunque strada nel cammino degli Oscar.



Ci voleva Jep Gambardella, il giornalista mondano che ci porta per mano a scoprire la grande bellezza, decadente e frivola, di Roma (e dell'Italia), per riportare il nostro Paese a sperare, quanto meno nel suo cinema.



Sorrentino: "Grazie, il nostro Paese è strano ma bellissimo" - "Grazie Italia, questo è un Paese davvero strano ma bellissimo", ha detto Sorrentino nel ritirare il premio. Non se lo aspettava, ha poi raccontato. "Non mi è stato anticipato niente, è stata una grande emozione. Agli americani è piaciuta la libertà con cui è stato utilizzato il mezzo cinematografico e questa grande cavalcata dentro Roma e una certa umanità".



Inizia l'attesa per la candidatura all'Oscar - Ora c'e' da sperare per l'Oscar. Giovedì prossimo saranno annunciate le candidature, ma intanto Sorrentino si gode il momento di gloria e il ricordo della serata speciale che si è appena conclusa. "Ero seduto accanto a Bono che si è mostrato molto felice del fatto che avesse vinto il nostro film".



Trionfo per "12 Anni Schiavo" e "American Hustle" - I Golden Globe Awards che si sono tenuti all'Hilton di Beverly Hills hanno visto vincere "12 anni schiavo" come Miglior Film Drammatico mentre "American Hustle - L'apparenza inganna" si è aggiudicato tre statuette tra cui Miglior Commedia.



Cate Blanchett Miglior Attrice e vincono anche gli U2 - Fra le attrici hanno vinto Amy Adams, Miglior Attrice Brillante per "American Hustle" e Cate Blanchett Miglior Attrice Drammatica per la sua interpretazione in "Blue Jasmine" di Woody Allen, a cui è andato il premio alla carriera Cecile B. DeMille. Come di consueto Allen non era presente e a ritirare per lui il riconoscimento è stata Diane Keaton. Il Globo d'oro al Miglior Regista è andato ad Alfonso Cuaron, che ha diretto Sandra Bullock e George Clooney in "Gravity". Ad "Ordinary Love" degli U2 è andato il riconoscimento di Miglior Canzone Originale per "Mandela: Long Walk To Freedom".



"Breaking Bad" e "Brooklyn Nine-Nine" le migliori serie tv - I giornalisti della Hfpa premiano anche la televisione e a vincere sono stati "Breaking Bad", Miglior Serie Drammatica, e "Brooklyn Nine-Nine", Miglior Serie Brillante.