"La grande bellezza" di Paolo Sorrentino candidato ai Bafta

18:59 - Continua il successo all'estero per "La grande bellezza". Il film di Paolo Sorrentino ha ottenuto le candidature ai Bafta, gli Oscar inglesi, come miglior film non in lingua inglese e ai Goya spagnoli nella categoria miglior film europeo. La pellicola italiana ha intanto oltrepassato anche l'Oceano arrivando a conquistare il pubblico degli Stati Uniti, dove ha raggiunto il milione di dollari di incasso.

Entrato nella shortlist per le candidature all'Oscar come miglior film straniero, "La grande bellezza" ha trionfato agli European Film Awards ed è inoltre candidato anche agli americani Golden Globes e Spirit Awards come Best International Film.