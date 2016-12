James Cameron: "Avatar, tutto pronto per i tre sequel"

11:20 - Buone notizie per i fan di "Avatar", il kolossal fantasy di James Cameron uscito nel 2009. Il regista, durante una chat su Reddit, ha infatti annunciato che sono in preparazione altri tre capitoli della saga. "Il secondo, il terzo e il quarto film saranno prodotti contemporaneamente - ha dichiarato - Adesso sono in pre-produzione, stiamo ancora sviluppando le creature e i personaggi. Dovremmo finire gli script entro sei settimane".

Cameron non vedeva l'ora di tornare a raccontare le vicende del popolo di Pandora e, sebbene abbia intenzione di dedicargli ben tre film, ammette di aver dovuto rinunciare a parti del progetto originale per questioni logistiche: "La pressione più grande per me è tagliare le cose che amo. Purtroppo sono costretto a dare al film una lunghezza che sia abbordabile per la distribuzione in sala".



I sequel di "Avatar" saranno girati sempre con la tecnica del 3D e arriveranno in sala dal dicembre 2016, uno per anno: "Credo che tutti i film debbano essere in 3D, ma i proiettori hanno bisogno di essere migliorati. Voglio che le persone al cinema vedano quello che io ho perfettamente calibrato nella mia sala proiezione".