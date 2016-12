Geppi Cucciari, moglie depressa al cinema

15:25 - Una coppia in crisi in cui l'uomo (Paolo Kessisoglu) tenta maldestramente di risolvere la situazione assoldando un playboy poco affidabile (Luca Bizzarri) per aiutarlo a lasciare la moglie depressa (Geppi Cucciari). Arriva nelle sale dal 30 aprile il nuovo film di Davide Marengo "Un fidanzato per mia moglie", remake di una commedia argentina. Tra i protagonisti anche Dino Abbrescia e Ale e Franz.

Protagonista assoluta è la Cucciari nel ruolo di Camilla, ex dj radiofonico in Sardegna, ora a Milano dove vive con il suo amato marito Simone (Kessisoglu). Ma tra loro c'è crisi e lui pensa a una soluzione piena di rischi. Per scuotere la moglie depressa, ascolta i consigli di Carlo (Abbrescia), suo amico e datore di lavoro in un concessionario di auto d'epoca. Ovvero assoldare il Falco (Bizzarri), playboy in dismissione ma ancora efficace, per sedurre la moglie e farsi lasciare da lei. Ma le cose, come sempre, non andranno come previsto.



"E' un momento delicato della protagonista - spiega Geppi -. Si trova infatti lontana dalla famiglia, dalle sue amicizie e dalla sua terra. E poi, soprattutto non ha lavoro come capita a molte donne. Così, non a caso, rifiorisce quando trova una occupazione dimostrando che il lavoro, tra le altre cose, crea un equilibrio tra le coppie". Bizzarri, che nel film interpreta il playboy Falco, assicura: "Mi è subito piaciuto misurarmi con un personaggio come lui, mi sono ispirato a Daniel Ducruet che proprio come il mio personaggio ha avuto una grande occasione prima di cadere del tutto nell'ombra". Mentre Kessisoglu è consapevole "che le cose non vanno mai davvero come uno se le aspetta. Simone non riesce ad affrontare la crisi del suo matrimonio e, alla fine, peggiora tutto".