In un mondo sotto pressione per le divisioni e la rabbia causate dal conflitto scimmie-uomini è in atto una vera battaglia per il controllo. Il vincitore prenderà tutto. Dal 13 luglio arriva nelle sale "The War – Il Pianeta delle scimmie", il Matt Reeves con Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Amiah Miller, Terry Notary e Karin Konoval. Tgcom24 offre in esclusiva una clip del terzo capitolo dell’acclamata saga campione di incassi a livello mondiale.