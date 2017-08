"Cane mangia Cane", Nicolas Cage è un ex detenuto che rivede la luce

Fra i principali esponenti della New Hollywood, Schrader torna al cinema con la storia di tre ex detenuti. Troy (Cage), la mente del gruppo, vorrebbe un’esistenza semplice, ma non riesce a liberarsi del suo odio per la legge e a stare lontano dal crimine. Diesel (Matthew Cook) è invece sul libro paga della mafia, ha perso ogni interesse per la sua casa di periferia e per sua moglie. Infine Mad Dog (Dafoe), il cane sciolto del trio, è un folle sanguinario.



Ai tre capita l'occasione per il crimine perfetto, un ultimo colpo che potrebbe sistemarli per il resto della vita. Ci riusciranno? Sicuramente nessuno di loro vuole tornare in prigione, costi quel che costi...