"The Dinner", Richard Gere tra politica e segreti di famiglia

Cosa si è disposti a fare per proteggere i propri figli? E' la domanda posta da "The Dinner", thriller diretto da Oren Moverman che il 18 maggio sbarca nelle sale italiane. Tgcom24 offre in esclusiva una scena del film con protagonista Richard Gere nei panni di un politico in ascesa che deve scegliere se coprire l'omicidio commesso dal figlio o portarlo di fronte alla giustizia. Nel cast anche Rebecca Hall, Steve Coogan, e Laura Linney.