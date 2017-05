Richard Gere, maturo gentiluomo in boxer e... pancetta

Il fisico statuario che esibiva nel film cult "American Gigolò" (1980) è ormai solo un ricordo. Non il sorriso però e il sex appeal da uomo maturo e pieno di fascino. Lo riconoscete? Nel mare di Tuluum, in Messico, Richard Gere sfoggia i suoi 67 anni (68 il 31 agosto), qualche chiletto in più e il suo morbido girovita in versione papà. Con la giovane compagna Alejandra Silva, 34 anni, e il figlio di lei Albert di 4, l'attore si rilassa e si diverte tra le onde e sulla spiaggia come mostra Diva e Donna...