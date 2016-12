"Star Wars" amarcord, il bikini della Principessa Leila non passa mai di moda

Sono tanti i personaggi e gli oggetti diventati di culto nella saga di Star Wars. Ma tra questi un posto speciale lo mantiene il " bikini della principessa Leila ", indossato da Carrie Fisher ne " Il ritorno dello Jedi ", nel 1983 . Sarà per questo che in coincidenza con l'uscita de " Il risveglio della Forza ", in Rete hanno preso a circolare le foto di uno storico servizio fotografico realizzato per " Rolling Stone ", con Leila e Darth Vader in spiaggia...

Il servizio realizzato dal fotografo Aaron Rappoport, vede protagonisti Leila, Darth Vader, un Ewok e un soldato di Jabba The Hutt. Tutti in spiaggia con tanto pallone colorato e stereo portatile tipicamente anni 80. L'unica a non apparire fuori luogo finisce con l'essere proprio Carrie Fisher che, per quanto con uno stile più adatto a una galassia molto molto lontana che non a una spiaggia americana, sfoggia il suo bel bikini.



Un costume che ha fatto storia. Citato in "Friends" e indossato da Jennifer Aniston, ma anche da Jennifer Lopez, sempre per una copertina di "Rolling Stone", nel 2001. Approfittando del ritorno di Carrie Fisher nella saga qualcuno ha recuperato gli scatti di questo servizio e, manco a dirlo, la diffusione tra social e forum, è stata immediata.