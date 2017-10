"Nove lune e mezza", commedia tutta al femminile

L'attrice comica Michela Andreozzi si misura per la prima volta nella regia con "Nove lune e mezza", in sala da giovedì 12 ottobre. Tgcom24 offre una clip esclusiva del film che tocca tanti temi. Dall'utero in affitto, all'omogenitorialità, sorellanza e disagio del mondo maschile. Nel cast della pellicola corale troviamo che Claudia Gerini, la Andreozzi, Giorgio Pasotti, Lillo Petrolo e tanti altri.