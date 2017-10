"Dove non ho mai abitato", due 50enni in crisi tra amore e malinconia

"Un film in costume, ambientato nella contemporaneità. Un'opera sentimentale, malinconica e sull'amore, ma con dentro la crisi di due 50enni che devono fare i conti con se stessi". Paolo Franchi descrive così la nuova pellicola "Dove non ho mai abitato" che arriva in sala dal 12 ottobre. Nel cast Emmanuelle Devos, Fabrizio Gifuni, Giulio Brogi, Isabella Briganti, Giulia Michelini e Fausto Cabra. Tgcom24 offre una clip esclusiva.