"Nessuno come noi", amori e tradimenti nella Torino Anni Ottanta

Arriva il 18 ottobre al cinema " Nessuno come noi ", commedia romantica diretta da Volfango De Biasi e liberamente tratta dal romanzo di Luca Bianchini. Tgcom24 offre in esclusiva una scena del film con protagonisti Sarah Felberbaum e Alessandro Preziosi. Una storia d'amore travolgente, fatta di passione e incertezze, a cui fa da sfondo la Torino degli Anni Ottanta.

"Nessuno come noi" è una commedia romantica in cui si intrecciano amore, amicizia, passione e tradimento. Betty (Sarah Felberbaum) è un'insegnante di liceo bella, anticonformista e single per scelta. Umberto (Alessandro Preziosi) è un noto docente universitario, affascinante, strafottente alle prese con un matrimonio noioso e privo di passione. I due si incontrano per la prima volta quando Umberto e sua moglie Ludovica (Christiane Filangieri) decidono di iscrivere il figlio ribelle nel liceo in cui insegna Betty. Nonostante un primo burrascoso incontro, tra loro scoppia una passione travolgente...