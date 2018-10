"Aladdin", la magica fiaba diventa un live action: le prime immagini

Torna la fiaba di " Aladdin ". Il classico di animazione della Disney, campione di incassi nel 1992, avrà una nuova versione in live action, sempre firmata Disney. A dirigere c'è Guy Ritchie mentre il cast comprende Mena Massoud nei panni di Aladdin, Naomi Scott in quelli della principessa Jasmine e Will Smith in quelli del Genio della lampada. E' stato diffuso in queste ore il primo teaser trailer in italiano .

Il film, scritto da John August ("Dark Shadows", "Big Fish – Le Storie di Una Vita Incredibile") racconta la classica vicenda dello sfortunato ma adorabile ragazzo di strada innamorato della bellissima figlia del Sultano (Navid Negahban), la Principessa Jasmine, che vuole scegliere liberamente come vivere la propria vita.



In questo suo proposito Aladdin viene aiutato dal Genio con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica, ma dovrà guardarsi dal perfido Jafar (Marwan Kenzari), un malvagio stregone che escogita un piano diabolico per destituire il Sultano e regnare su Agrabah. Il cast di Aladdin include inoltre Nasim Pedrad (Saturday Night Live), Billy Magnussen (Into the Woods) e Numan Acar (Homeland: Caccia alla Spia).