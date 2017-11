"Mistero a Crooked House", Glenn Close e Gillian Anderson nel giallo tratto da Agatha Christie

Pubblicato per la prima volta nel 1949, (tradotto in italiano con "È un problema") best seller assoluto con un finale mozzafiato e tuttavia tra i meno conosciuti dell'intera bibliografia della regina dei gialli, "Mistero a Crooked House" è una classica storia di detective alla “Agatha Christie” con tutti gli ingredienti giusti, dal castello inglese pieno di segreti e misteri, all'omicidio in famiglia, la storia d'amore e un'eredità da capogiro. A scrivere la sceneggiatura un'altra star, ovvero il premio Oscar Julian Fellowes di "Downtown Abbey".



La trama

Quando il ricco patriarca greco Aristides Leonides muore in circostanze misteriose, la nipote Sophia chiede all’investigatore privato Charles Hayward (Max Irons), suo ex amante, di stabilirsi nella tenuta di famiglia per indagare sulla vicenda. Una volta lì, Charles fa la conoscenza delle tre generazioni della dinastia Leonides trovando un'atmosfera velenosa, piena di risentimenti e gelosie. Tra i tanti moventi, indizi e sospetti, riuscirà a trovare l'assassino prima che colpisca di nuovo?



Gilles Paquet-Brenner, chiamato all'ultimo per dirigere il film, ha puntato sulla fedeltà del romanzo originale, tranne che nell’anno in cui la vicenda viene ambientata: 1947 nel romanzo, dieci anni più tardi nel film, nel periodo della turbolenta crisi del Canale di Suez, del declino del mondo vittoriano e del cambiamento culturale in corso.