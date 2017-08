"Assassinio sull'Orient Express", Johnny Depp e Michelle Pfeiffer in una nuova foto del film

I precedenti adattamenti - Non è la prima volta che il capolavoro di Agatha Christie sbarca sul grande schermo. Nel 1974 Sidney Lumet ha coinvolto nel suo adattamento per il cinema Sean Connery e Ingrid Bergman, con Albert Finney nei panni di Hercule Poirot. Nel 2001, invece, Carl Schenkel ha portato il romanzo sul piccolo schermo, con Alfred Molina nel ruolo dell'infallibile investigatore belga; quest'ultimo verrà interpretato anche da David Suchet in un altro film tv del 2010. Da segnalare, inoltre, una versione giapponese del romanzo andata in onda su Fuji Television nel gennaio 2015.