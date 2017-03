"Love Actually", Hugh Grant sul set del sequel del cult

Sono comparse sui social le prime foto dal set del sequel di "Love Actually" , film di Richard Curtis diventato un cult. La sceneggiatrice e produttrice Emma Freud, moglie del regista, ha postato su Twitter alcuni scatti con protagonisti Hugh Grant e Martine McCutcheon , che tornano a interpretare il primo ministro britannico e la sua fidanzata. Si tratta di un cortometraggio in supporto dell’ente benefico Comic Relief e verrà trasmesso in occasione del Red Nose Day.

"Red Nose Day Actually" verrà trasmesso il 24 marzo su BBC One e il giorno successivo su NBC, come parte del Red Nose Day Special. Della durata di venti minuti, e scritto da Curtis, il corto riunisce gran parte del cast originale, da Keira Knightley a Colin Firth, da Liam Neeson a Bill Nighy, Thomas Brodie-Sangster, Andrew Lincoln, Lucia Moniz, Olivia Olson, Marcus Brigstocke e Rowan Atkinson. Emma Thompson non ci sarà come dichiarato precedentemente: non sarebbe stato giusto partecipare al progetto senza il compianto Alan Rickman, che nella pellicola originale interpretava il marito.