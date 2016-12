"In guerra per amore", Pif diviso tra esercito e mafia per Miriam Leone

Arriva al cinema il 27 ottobre "In guerra per amore ", la nuova commedia romantica diretta e interpretata da Pif. Tgcom24 offre in esclusiva una scena del film, che segue la turbolenta storia clandestina tra gli emigrati siciliani Arturo ( Pif ) e Flora ( Miriam Leone ). A fare da sfondo al loro amore i grandi eventi mondiali: lo sbarco degli americani in Italia nella Seconda Guerra mondiale e l'ascesa di Cosa Nostra nel dopoguerra.

Mentre gli Stati Uniti sono nel pieno della Seconda Guerra, Arturo Giammarresi ( Pif ), un umile lavapiatti palermitano emigrato a New York, deve risolvere una difficile situazione sentimentale. Arturo ha una relazione clandestina con Flora ( Miriam Leone ), la bellissima nipote di Alfredo ( Orazio Stracuzzi ), il proprietario del ristorante per cui lavora. Ma la ragazza è già promessa a Carmelo ( Lorenzo Patanè ), figlio del potente boss Don Tano Piazza ( Mario Pupella ).

Arturo e Flora sembrano destinati a un destino infelice ma non tutto è perduto. C'è ancora qualcuno che può opporsi a questo matrimonio: il padre di Flora. Sembra tutto risolto se non fosse che l'uomo abita in uno sperduto paesino siciliano. Arturo ha un solo modo per raggiungere l'isola: arruolarsi nell'esercito americano che sta preparando lo sbarco in Sicilia, l’evento che cambierà per sempre la storia della Sicilia, dell’Italia e della Mafia...