"Coco", le prime immagini della nuova animazione Disney-Pixar

Sarà ambientata in Messico la prossima avventura targata Disney-Pixar, in arrivo in Italia a dicembre. Ecco il primo poster di "Coco", che racconta la storia del giovane Miguel. Il bambino sogna di diventare un celebre musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz, ma non capisce perché in famiglia sia severamente bandita qualsiasi forma di musica, da generazioni.