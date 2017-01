Qualche esempio? Una delle ragazzine di fronte all'acquario di "Alla ricerca di Nemo" è poi la protagonista di "Inside-Out", Sulley di "Monsters & Co." appare in un'incisione su una corteccia che appare fugacemente in "La ribelle". E poi il topolino Ratotuille che viene spaventato dall'ombra di un cane che è evidentemente Dug di "Up". E così via. Anche con riferimenti davvero impossibili, come il frontalino della vespa del cuoco di "Ratatouille" che appare nella discarica di "Wall e" o un altro frontalino, della macchina protagonista di "Cars", che si vede in una vettura parcheggiata in una sequenza de "Gli incredibili".



Il video è stato definito non a caso "easter eggs", come i contenuti a sorpresa che vengono nascosti nei dvd e che bisogna cercare in una specie di caccia al tesoro.