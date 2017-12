"Coco", il piccolo Miguel nel regno delle anime per amore della musica

Arriva nelle sale il 28 dicembre " Coco ", il nuovo film Disney Pixar . E' la storia di un ragazzino messicano che sogna di diventare un musicista ma non può perché da generazioni la musica è bandita dalla sua famiglia. Miguel, per un incidente, finirà nel mondo dei morti e lì scoprirà i segreti della storia della sua famiglia. Tgcom24 vi presenta una clip in anteprima esclusiva .

Il 19º lungometraggio targato Pixar Animation Studios racconta la storia di Miguel, un aspirante cantante e chitarrista autodidatta, che sogna di diventare un celebre musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz e non capisce perché in famiglia sia severamente bandita qualsiasi forma di musica, da generazioni. Desideroso di dimostrare il proprio talento, a seguito di una misteriosa serie di eventi Miguel finisce per ritrovarsi nella sorprendente e variopinta Terra dell’Aldilà. Lungo il cammino si imbatte nel simpatico e truffaldino Hector; insieme intraprenderanno uno straordinario viaggio alla scoperta della storia, mai raccontata, della famiglia di Miguel.



A dare voce ai protagonisti del film per la versione italiana ci sono personaggi noti come Mara Maionchi (Mamà Coco), Valentina Lodovini e Michele Bravi, che interpreta la canzone nei titoli di coda.

"Coco parla di un bambino di 12 anni con dei grandi sogni - afferma il regista Lee Unkrich -. Racconta di una famiglia di grandi lavoratori, dotata di grandi tradizioni e piena d'amore. Ma la cosa migliore di Coco è che questo ragazzino potrebbe essere mio figlio. Questa famiglia potrebbe vivere accanto a noi. La nonna dolce ma severa che insiste per farvi mangiare un altro boccone potrebbe essere vostra nonna. Questa storia possiede elementi che sono familiari per tutti noi. Per questo è così speciale".