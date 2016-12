"Beetlejuice 2", Winona Ryder sarà nel sequel: "Era un segreto, ma..."

"Insomma, se l'ha detto lui posso dirlo anche io. In realtà non ne so molto di più rispetto a quello che sanno gli altri..." ha continuato la Ryder, spiegando che "il film piace ancora molto alle nuove generazioni. Sono immersi in tante produzioni in computer grafica, ma continuano ad amare 'Beetlejuice'. Vuol dire che c'è qualcosa di molto puro nel film".



Ancora non si sa quando il film arriverà in sala ma l'attrice ha detto di aver "avuto uno scambio di email con Michael Keaton. Sia lui che Tim sono molto eccitati all'idea, se tutto andrà bene le riprese inizieranno verso la fine dell'anno".



L'attrice aveva solo 17 anni quando, nel 1988, interpretò un'adolescente che nella sua nuova casa incontra un fantasma dispettoso chiamato Betelgeuse (Michael Keaton). La pellicola divenne subito un cult, grazie agli effetti speciali e il make-up sopra le righe degli attori, che gli valse l'Oscar per il miglior trucco nel 1989



E' già da qualche tempo che Tim Burton pensava di tornare con un nuovo capitolo di Beetlejuice. A fine 2013 erano iniziate le prime trattative tra il regista e la Warner Bros e l'anno seguente Keaton aveva dichiarato di essere in contatto con Burton per il progetto: "Se lui c'è, difficile che non ci sia anch'io". "C'è solo un Beetlejuice ed è Michael" gli aveva fatto eco il regista "C'è la sceneggiatura e vorrei lavorare ancora con lui. Penso che adesso sia il momento giusto... mi manca molto quel personaggio".