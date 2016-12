23 novembre 2014 Sul web circola la notizia della morte di Zucchero, ma è una bufala E' lo stesso artista a smentire la propria dipartita con un post ironico e musicale pubblicato su Facebook Tweet google 0 Invia ad un amico

14:46 - Zucchero è vivo e vegeto. La notizia divulgata ieri dal sito Ultimaoranews si è rivelata, per fortuna, una bufala. E' lo stesso bluesman a rassicurare i fan attraverso un post su Facebook: "E' un peccato morir..." accompagnato da una foto con le corna e il link alla sua omonima canzone.

Il sito che aveva battuto per primo la notizia del decesso scriveva: "Adelmo Fornaciari, in arte “Zucchero” è venuto a mancare alle ore 16 di oggi 22 Novembre. L’emblema Italiano del rock e blues aveva compiuto 59 anni lo scorso 25 Settembre, l’annuncio ufficiale della sua scomparsa è arrivato pochi minuti fa dall’ospedale di Regio Emilia dove era stato trasportato d’urgenza in seguito ad un malore avuto dopo pranzo. Le cause specifiche della morte sembrerebbero essere legate ad una forma grave di diabete che lo accompagnava dagli inizi della sua carriera, i funerali si svolgeranno lunedì prossimo nella chiesa Sfir di Brindisi".



L'artista invece è a casa propria, a Pontremoli, insieme alla sua famiglia e sta benissimo.