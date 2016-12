Zucchero travolge New York con Sting, Fiorella Mannoia, Elisa e Jovanotti

08:45 - Successo per Zucchero al Madison Square Garden per la tappa a New York di "Americana tour". Tanti gli ospiti sul palco: Sting, Sam Moore, Chris Botti, Fher Olvera dei Manà, Andrea Griminelli, Elisa, Fiorella Mannoia e Jovanotti. Il concerto-evento, che quasi sicuramente diventerà un cd-dvd live, è inserito in una lunga tournée che Zucchero sta facendo in America con 40 date fino a metà di maggio.

L'artista ha voluto coinvolgere Elisa "che ho sempre stimato. Insieme abbiamo scritto Luce-Tramonti a Nord Est, il suo modo di scrivere e cantare è internazionale". Poi c'era Fiorella Mannoia: "Con lei ho condiviso il palco per Italia Loves Emilia a Campovolo, poi ci siamo conosciuti meglio e ci siamo promessi di fare qualcosa assieme, ecco l'occasione giusta. Voce sensuale e unica". Quindi Jovanotti: "Ormai lui è newyorkese, ci siamo sentiti e ha detto: oh dai che spacchiamo tutto".



Sul palco di New York c'era anche una nutrita squadra di musicisti: Polo Jones al basso, Kat Dyson chitarre e voci, Adriano Molinari alla batteria, Nicola Peruch alle tastiere, Horacio Hernandez El Negro alla batteria, Joaquin Nunez Hidalgo alle percussioni, Elmer Ferrer alle chitarre, Monica Messinger al violino, l'Harlem Gospel Choir & the Sam Moore's horn section.