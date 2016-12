Street Music Art, due mesi tra arte di strada e big internazionali della musica

Prendere un luogo urbanisticamente residuale e trasformarlo in un punto di aggregazione e cultura. E' questa la sfida di Live Nation per l'estate milanese 2016. "Facciamo sposare l'arte di strada e la musica di strada - spiega Roberto De Luca, patron di Live Nation -. Abbiamo pensato di dare forma a una struttura che fosse meno fredda delle classiche location da concerto. In questo caso partirà con un'arena aperta a tutti dove potranno vedere gli artisti nel momento in cui creano le loro opere. Opere che resteranno sulle pareti dell'Arena fino alla fine della manifestazione".



Il "La" a tutto sarà infatti dato dallo "Street Art Fest" che si terrà tra il 9 e il 12 giugno, dove artisti di strada da tutto il mondo animeranno la struttura ideata dall'architetto Carlo Carbone per dare forma all'Arena, che avrà tre tipi di configurazione per ospitare artisti di varia natura e attrattiva. La capienza sarà variabile da un massimo di 13.700 posti a un minimo di quasi 2.000. A delimitare il tutto delle strutture in legno che replicano prospettive urbane. "Non è un caso che proprio in ambito musicale si facciano continui esperimenti di incrocio tra varie arti e varie situazioni. È importante in un posto con delle caratteristiche importanti non realizzare solo un confinamento fatto di sponsor o manufatti senza anima - spiega l'architetto Carbone -. Saranno realizzate in legno delle prospettive urbane che poi prenderanno vita grazie alle opere degli artisti. Sarà interessante vedere cosa ne verrà fuori alla fine".



A selezionare gli artisti ci ha pensato Davide Loritano, gallerista torinese, che ha scelto tra il meglio del panorama internazionale. Ci saranno artisti di fama assoluta nel campo della street, dal portoghese Vhils al belga Roa, dai polacchi Michael Sepe + Chazme agli italiani Pixel Pancho ed Etnik.



E poi c'è il cartellone musicale. Assolutamente vario sia nei generi coperti che nel richiamo che gli artisti possono esercitare sul pubblico. Tra i big già confermati ci sono Mumford & Sons (4 luglio, ma già sold out), Max Pezzali (14 luglio), Robert Plant (20 luglio), Santana (21 luglio) e Sting (29 luglio). A questi si devono aggiungere artisti di culto come Jack Savoretti (16 giugno) e numerosi dj set che animeranno l'Arena in questi due mesi. E molti altri nomi si aggiungeranno nelle prossime settimane al cartellone.