Steven Tyler: "Ho pianto quando ho saputo che Liv stava per partorire"

11:52 - Liv Tyler ha partorito da pochi giorni il suo secondogenito per la gioia di nonno Steven. Il frontman degli Aerosmith ha pubblicato su Facebook un toccante post in cui racconta le emozioni per il lieto evento: “Quando ho saputo che Liv era in travaglio, dopo aver pianto come un bimbo, ho mollato tutto e sono andato di corsa all'aeroporto”, ha scritto il cantante, che ha postato anche una foto di famiglia scattata subito dopo il parto.

Un commosso Steven Tyler posa insieme alla figlia Mia, modella taglie forti, al capezzale della primogenita Liv, che lo ha reso nonno per la seconda volta. E' lo stesso cantante degli Aerosmith a postare sul web il ritratto di famiglia e a raccontare tutta la sua gioia: “ Quando sono atterrato ho chiamato mia figlia Mia che era già lì ad aiutare Liv. Mi ha tenuto aggiornato minuto per minuto sul travaglio fino a quando ho sentito la frase: 'Corri, il bambino sta per nascere!'. Ho fatto giusto in tempo ad entrare poco prima che il mio nipotino nascesse. È stato un altro momento della mia vita per cui ringrazio Dio". - ha scritto nonno Steven, look da duro e cuore tenero.



Steven Tyler ha scoperto di avere avuto Liv solo nel 1988, quando l'attrice aveva 11 anni. Nata dalla relazione tra il cantante e la modella Bebe Buell, Liv Tyler intuì l'identità del vero padre notando la somiglianza con l'altra figlia della rockstar, Mia, nata nel 1978 dal matrimonio del frontman degli Aerosmith con Cyrinda Foxe.



Liv Tyler non ha ancora reso noto il nome del suo secondo bambino, nato prematuro e frutto dell'unione con il compagno David Gardner, agente sportivo. La Tyler ha anche un altro figlio, Milo, avuto dieci anni fa dall'ex marito, il musicista Royston Langdon.