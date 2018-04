Steven Spielberg re del botteghino, i suoi film hanno superato i 10 miliardi di dollari

Autore di capolavori come "Lo squalo", "Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta", "E.T.", "Schindler’s List", Steven Spielberg è il regista di maggiore successo economico di tutti i tempi. Grazie al successo al botteghino di "Ready Player One" , è stato il primo a superare i 10 miliardi di dollari al botteghino. A sorpresa però nessuno dei suoi film è nella top ten della classifica delle pellicole con maggiori incassi.

Secondo i dati di Box Office Mojo, "Ready Player One" ha incassato finora 474,8 milioni di dollari in tutto il mondo, portando oggi Spielberg a quota 10,99 miliardi. Ma in totale sono 27 i film che hanno permesso al regista di raggiungere questa cifra. Se si considera l'inflazione, il film di maggior successo economico è "E.T.", con un incasso lordo di 1,3 miliardi di dollari.



L'impresa del regista di Cincinnati è ancora più grande dato che i colleghi sono molto lontani dai suoi risultati. Basti pensare che al secondo posto c'è Peter Jackson con 6,52 miliardi di dollari, seguito da Michael Bay con 6,41 miliardi e da James Cameron con 6,13 miliardi. In classifica troviamo poi David Yates, Christopher Nolan, Robert Zemeckis, Tim Burton, Chris Columbus e Ridley Scott.