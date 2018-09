Stefano Accorsi e la pizza a Venezia: "Un bel modo di godere la Bellezza d'Italia"

Stefano Accorsi non ci sta alla polemica sulla sua pizza mangiata sopra il cartone in Piazza San Marco, e a chi l'ha criticato risponde: "Non mi sembra mancanza di rispetto o di decoro. Anzi, mi sembra un bellissimo modo di godere della Bellezza d'Italia. Tanto più se poi si butta il cartone nell'apposito cestino". L'Associazione Piazza San Marco intanto ribadisce: "Quello che ci spaventa è l'effetto emulazione".

Claudio Venier, presidente dell'Associazione, continua a vedere in quella scena qualcosa di profondamente sbagliato. "Ci spaventa che da questo gesto parta il messaggio che a Venezia, dopo una certa ora, si può tranquillamente mangiare una pizza da asporto in Piazza San Marco - dice -. Fossi stato io a mangiare la pizza, o chiunque altro che non ha un profilo pubblico non sarebbe successo niente, la notizia non avrebbe avuto questa eco. Per questo credo che i personaggi pubblici, prima di fare anche una semplice goliardata, debbano pensare alle conseguenze delle proprie azioni, proprio perché possono essere emulati. E se questi comportamenti si moltiplicano, possono indubbiamente portare danni a un luogo particolarmente delicato".



Una visione che convince l'attore, che ha risposto alle critiche tramite un post su Instagram: "Leggo un po' dovunque che questa foto ha creato una polemica - scrive Accorsi -. Ora... capisco che il turismo selvaggio di chi butta rifiuti per terra, fa il bagno nelle fontane e getta i mozziconi vada contrastato, ma se alle 2 passate di notte l'unico posto aperto è una pizzeria (che fa un'ottima pizza) e uno la mangia sui tavolini di un locale (pubblico) chiuso, in una delle piazze più belle del mondo, non mi sembra sia mancanza di rispetto o di decoro".