Star Wars guarda al futuro, la saga continuerà per altri dieci anni

"Star Wars - Gli ultimi Jedi" uscirà a metà dicembre, ma la LucasFilm è già al lavoro sul futuro. Oltre allo spin off dedicato ad Han Solo, sono già in cantiere "Star Wars: Episodio IX", che arriverà nelle sale nel 2019, e uno spin off su Obi-Wan Kenobi. La presidente della società, Kathleen Kennedy , ha chiarito che la galassia è ancora vasta e che c'è spazio per altre storie: “Al momento ci stiamo incontrando per pianificare i prossimi dieci anni di Star Wars".

"Star Wars: Il risveglio della forza" ha rivitalizzato il franchise grazie a un successo quasi inaspettato, mentre lo spin off "Rogue One"ha dimostrato ancora una volta l'interesse del pubblico per le storie che ruotano intorno alla saga.



Durante un’intervista a “The Star Wars Show”, Kathleen Kennedy ha dichiarato: “Al momento ci stiamo incontrando per pianificare i prossimi dieci anni di Star Wars. Ci stiamo concentrando sull’aspetto narrativo più di ogni altra cosa, sulle storie da raccontare dopo Episodio 9 e sui modi in cui possiamo sfruttare nuovi personaggi come Rey, Poe, Finn, BB-8. Ma stiamo anche cercando persone che vogliono collaborare con noi, con il mondo di Star Wars, per portarci in luoghi che non sono stati ancora esplorati. Siamo molto entusiasti, è una galassia enorme e le possibilità sono infinite.”