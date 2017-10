Venezia 74, si alza il sipario: apertura con Matt Damon in "Downsizing"

"Downsizing" è un fantasy in cui si immagina cosa accadrebbe se, per rispondere al problema della sovrappopolazione, alcuni scienziati scoprissero come rimpicciolire le persone a una decina di centimetri di altezza, e proponessero di attuare questa soluzione nel giro di duecento anni.



La sezione "Orizzonti" regala, invece, un omaggio a Nico, la musa di Andy Warhol che fu la voce femminile dei Velvet Underground di Lou Reed. A raccontare la vicenda umana e artistica della cantautrice di origine tedesca è la pellicola di Susanna Nicchiarelli dal titolo "Nico, 1988", prima rappresentante del cinema italiano presente nel programma del festival con 4 film in concorso.



Ad assistere alla sera inaugurale della Mostra del Cinema è atteso anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.