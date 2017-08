Venezia 74, gli americani alla conquista del Lido

Sono ben sei (su ventuno totali) i film americani presentati in concorso quest'anno alla 74esima edizione del Festival di Venezia , che prenderà il via il 30 agosto per concludersi il 10 settembre. Una presenza che pesa parecchio e mette un'ipoteca pesante sul Leone d'oro . A questo si aggiunga che sono attesi moltissimi rappresentanti a stelle e strisce come George Clooney, Alexander Payne, Darren Aronofsky, Guillermo Del Toro, Paul Schrader e Frederick Wiseman.

I temi proposti sono di tutti i tipi e per tutti i gusti. Si va da una comedy/sci-fi come "Downsizing" di Alexander Payne al thriller psicologico "Mother!" di Darren Aronofsky con Jennifer Lawrence; da "Suburbicon" di George Clooney, su una comunità tranquilla che nasconde un'inaudita violenza, a "The Shape of Water" di Guillermo del Toro, storia d'amore fantastica tra un'impiegata muta e un uomo anfibio ripescato in Amazzonia.



A completare il gruppo "First Reformed " di Paul Schrader, thriller-drama con protagonista un ex cappellano distrutto dalla morte del figlio e "Ex Libris – The New York Public Library" di Frederick Wiseman, documentario con al centro il dietro le quinte di una delle più grandi istituzioni bibliotecarie al mondo.