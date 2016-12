Un artista fra le stelle, ecco la costellazione-tributo al Duca Bianco

Da Starman, l'uomo "delle stelle", all'uomo "tra le stelle": non ci poteva essere omaggio più azzeccato per David Bowie, scomparso il 10 gennaio, di una costellazione in suo onore. Naturalmente a forma di fulmine, forse l'emblema più celebre del Duca Bianco, che lo porta dipinto sul viso nella copertina dell'album Aladdin Sane, del 1973.