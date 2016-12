David Bowie, l'omaggio dei fan a Londra e New York

Dopo l'annuncio della morte di David Bowie a Brixton, suo quartiere natale a Londra , i fan si sono dati appuntamento per portare fiori e biglietti davanti al murales a lui dedicato. L'altro punto di ritrovo londinese è in Heddon Street, dove è situata la targa dedicata alla location della copertina dell'album "Ziggy Stardust". Un pellegrinaggio simile si sta svolgendo anche a New York , sotto l'abitazione in cui viveva artista.

Nella capitale inglese i numerosi fan si sono riuniti di fronte al murales dedicato a Bowie. Si tratta di una replica della copertina di "Aladdin Sane" (1973), sesto album in studio, che mostra la rockstar con il volto attraversato da un fulmine. Altri si sono invece diretti in Heddon Street, luogo che compare nella copertina dell'album "Ziggy Stardust". In tanti hanno portato fiori e lettere, appoggiandoli sotto la targa dedicata al disco di Bowie.



Anche Oltreoceano gli ammiratori stanno rendendo omaggio all'artista. A partire dalle prime ore di lunedì mattina, infatti, i fan americani stanno lasciando fiori e candele davanti alla sua casa di Soho, a New York. "Sono rimasto scioccato quando l'ho saputo" ha dichiarato uno dei seguaci, che si è recato davanti al numero 285 di Lafayette Street per ricordare Bowie "L'ho visto su Facebook, è triste. Era molto influente, e un grande musicista. E' una grande perdita".