David Bowie, le mille facce di un artista camaleontico

David Bowie è stato un artista camaleontico che non si è mai risparmiato neanche in quanto a look e mode. Spesso dettando le tendenze. I suoi cappelli biondi, rossi, neri, lisci, ricci, lunghi e corti hanno fatto storia. L'artista inglese Helen Green ha ricordato il grande cantatutore con una speciale gif illustrata dei suoi "mille volti". Ed è diventata subito virale in Rete.