Collisioni 2018: parata di star sul palco, da Lenny Kravitz ai Depeche Mode

Per quanto riguarda i live si partirà venerdì 29 giugno con il concerto d'addio di Elio e Le Storie Tese. Sul palco anche artisti come Piero Pelù, Geppi Cucciari, Maccio Capatonda, Cristina D'Avena e Rocco Tanica. Sabato 30 giugno tocca al trio Pezzali, Nek e Renga, mentre domenica primo luglio sarà la volta di Caparezza. Il giorno dopo, il 2 luglio, previsto il concerto già sold out dei Depeche Mode. Altri due super ospiti internazionali saranno Steven Tyler degli Aerosmith il 24 luglio e Lenny Kravitz il 28 luglio.



Oltre alle star della musica, ecco una nutrita schiera di personaggi della cultura, premi Nobel per la letteratura e attori protagonisti della scena del cinema contemporaneo. Tra loro Ale e Franz, Niccolò Ammaniti, Luca Argentero, Ambra Angiolini, Dario Argento, Arisa, Bruno Barbieri, Bernardo Bertolucci, Luca Carboni, Piero Chiambretti, Antonella Clerici, Paolo Crepet, Mauro Corona, Michael Cunningham, Erri De Luca, Lorenzo Fragola, Gene Gnocchi, Tahar Ben Jelloun, Luciano Ligabue, Patrick McGrath, Francesca Michielin, Laura Morante, Vittorio Sgarbi, Anna Tatangelo, Marco Travaglio, Simona Ventura, Beppe Vessicchio, Le Vibrazioni e Vincenzo Salemme.



"La ricchezza e la trasversalità del programma di questa decima edizione di Collisioni" ha commentato l'assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, Antonella Parigi, "dimostrano ancora una volta la capacità del festival di far dialogare artisti, scrittori, intellettuali e personaggi del mondo dello spettacolo".