Son Pascal torna in patria con il primo singolo in italiano

Pasquale Caprino, conosciuto come Son Pascal, è un cantautore italiano. Dopo il successo musicale ottenuto in Kazakistan ed essere stato protagonista di due programmi televisivi italiani ("Pascalistan", incentrato sulla sua vita nell'ex repubblica sovietica, e "Pechino Express"), torna nel nostro Paese con un nuovo brano, cimentandosi per la prima volta nella sua lingua madre. Da venerdì 24 giugno infatti arriverà in radio "Amore ubriaco".