Sequel e remake, Hollywood dà i numeri

La serialità attira sempre di più Hollywood e la sua sete di guadagno. Il boom di successo che hanno raccolto le serie tv si sta riversando di conseguenza al cinema. Questo 2018 ne è l'emblema più lampante. Saranno tantissimi i sequel in arrivo sul grande schermo da "Deadpool 2" a "Gli Incredibili 2" , passando per "Mamma Mia! Ci risiamo" , fino a "Mission: Impossible 6" e "Star Wars: Episode IX". Anche i remake portano storie già conosciute ma rivisitate, da "Dumbo" a "Tomb Rider".

Tra gli altri saranno tantissimi i sequel di film di animazione in arrivo, "Ralph Spaccatutto 2", "Pets - Vita da animali 2", "Minions 2", "The Croods 2", "Boss Baby 2", "Sing 2", "Toy Story 4", "Hotel Transylvania 3" ("Hotel Transylvania - Una vacanza mostruosa").



Tra i film la lista è quasi infinita, ma ricordiamo "Pacific RIm 2", Avengers: Infinity War", "Godzilla 2" , "The Equalizer 2: Il vendicatore", "Transformers 7", "Pitch Perfect 3", "Johnny English 3", "G.I. Joe 3", "Creed 2", "Taxxi 5".



Molta serialità cinematografica è già ben programmata con un'onda lunga nel futuro. Sono infatti previsti due nuovi capitoli di "Animali fantastici e dove trovarli" (il secondo ha già un titolo, "Animali fantastici: I crimini di Grindelwald"), altri tre per "Fast & Furious" (8,9 e 10) e soprattutto Avatar che proseguirà fino al quinto episodio.



Tra i remake, da segnalare, invece il "Dumbo" diretto da Tim Burton con Michael Keaton e Danny DeVito, "Alladin" di Guy Ritchie con Will Smith e "Tomb Rider" con Alicia Vikander. Ma arriveranno anche "Suspiria" nella versione di Luca Guadagnino, un nuovo "Halloween" e "E' nata una stella" con Bradley Cooper, al suo esordio come regista.