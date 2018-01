"Ant-Man and The Wasp", ecco il primo trailer del sequel

E' stato diffuso in rete da Marvel e Disney il primo trailer "Ant-Man and the Wasp" , l'atteso secondo capitolo del cinecomic dedicato all'eroe capace di rimpicciolirsi come una formica. Il film in arrivo nei cinema italiani la prossima estate offrirà, come da tradizione dell'universo Marvel, azione, umorismo e avventura. Nell'attesa, vedremo il più piccolo dei Vendicatori, interpretato da Paul Rudd , già il 25 aprile impegnato in "Avengers: Infinity War" .

"Ant-Man and the Wasp" segna il ritorno in cabina di regia di Peyton Reed, che aveva diretto anche il primo capitolo della saga uscito nel 2015. La trama riprende gli eventi narrati in "Captain America: Civil War" e vede Scott Lang alle prese con le conseguenze delle sue scelte come padre e supereroe. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato



Il cast comprende Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña e il premio Oscar Michael Douglas, che riprendono i ruoli che avevano interpretato per nel primo film. A loro si uniscono Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne, insieme con Hannah John-Kamen, Walton Goggins e Randall Park.