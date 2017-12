"Avengers: Infinity War", tornano i supereroi: ecco il primo trailer ufficiale

Nel film rivedremo praticamente quasi ogni personaggio che abbiamo conosciuto in questi dieci anni di film Marvel (il primo è stato "Iron Man" del 2008). Nel cast ci sono Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Chadwick Boseman e Josh Brolin nei panni di Thanos il Titano (già visto in "The Avengers", "Guardiani della Galassia" e in "Age of Ultron").



L'uscita è prevista per il 25 aprile 2018. Prima vedremo l'esordio sul grande schermo di Black Panther, il 14 febbraio, e dopo Avengers: Infinity War, l'avventura proseguirà ad agosto con "Ant-Man and The Wasp".